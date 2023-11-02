كلام فى الهوا

الخميس 02/نوفمبر/2023 - 07:12 م 11/2/2023 7:12:19 PM

لا يوجد فرق بين لون الملح والسكر، فكلاهما بنفس اللون، إنما الفرق عند التجربة فقط!! كذلك البشر. هذا يعنى أن الناس يحاولون أن يُظهروا لك الجانب الناصع الأبيض الحلو من شخصيتهم، ولكن عندما تُعاشره وتتعرف إليه فى العديد من المواقف سوف تكتشف الفرق بين مذاق السكر الحلو أو مذاق الملح. والحقيقة أن الاثنين لهما أضرار، الأول يُصيب بمرض السكر، والثانى يُصيب بمرض الضغط، لذلك حاول ألا تستمر فى استهلاك السكر، لأن الصديق والرفيق له صلاحية، هذا يعنى أنك ستتجرع مذاق الملح إذا انتهت تلك الصلاحية، مهما كنت تحب السكر أو الملح، فعليك أن تترك مسافة بينك وبين صديقك، تحديدًا بينك وبين من تُحب، فإذا رأيته صدفة فابتسم له، أيضًا إذا رأيت عدوك فابتسم له لعله يشعر بقوة شخصيتك وتُبدد العداوة بينك وبينه، حتى لو رأيت مَن لا تعرفه فابتسم له أيضًا، ستأخذ أجر وحُب من حولك، ولا تكون كالحرباء التى تُغير لونها مع كل شخص، لو تأملت حالك فسوف تبتسم فى وجه الجميع. وإذا لم تفرق بين السكر والملح تكون أحمق، ويقول الناس عنك الأحمق الذى تعرفه أحسن من الأحمق الذى لا تعرفه.

لم نقصد أحداً!!