السيدة الأولي لصربيا تزو دير سانت كاترين فى جنوب سيناء

نظمت محافظة جنوب سيناء عدة زيارات للمقاصد السياحية بجنوب سيناء بهدف الترويج السياحي للسيدة الأولى تمارا فوتشينش حرم رئيس جمهورية صربيا، والوفد المرافق لها، منها زيارة مدينة سانت كاترين، اليوم الخميس، للتعرف على كافة المقومات السياحية بالمدينة وزيارة الدير، وذلك علي هامش مؤتمر "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى الشباب محور التنمية ...فرص وتحديات" المقام تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 31 / 10 الي 3 / 11 بمشاركة وفود 33 دولة.

كان في استقبالها اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور أحمد عادل مدير آثار سانت كاترين.

واستهلت حرم رئيس جمهورية صربيا زيارتها للمدينة بزيارة دير سانت كاترين، والتقت برهبان الدير، واستمعت لشرح وافى عن دير سانت كاترين، باعتباره ضمن أقدم الأديرة فى العالم، ثم قام الدكتور أحمد عادل مدير آثار سانت كاترين بالترجمه لها وشرح لها أهم الآثار الموجودة بالمدينة.

والتقت حرم رئيس جمهورية صربيا بالدكتور احمد صالح خبير الاعشاب الطبية بالمدينة، وتناول الحديث عن أهم الأعشاب التي تزرع بسانت كاترين، والتي تستخدم في علاج المئات من الحالات المرضية المستعصية.

وعلى هامش الزيارة قام اللواء طارق عابد رئيس المدينة نيابة عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، باطلاع حرم رئيس جمهورية صربيا، على أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مدينة سانت كاترين، وخاصة مشروع التجلي الأعظم و14مشروعا جديدا ستغير الخريطة السياحية لسانت كاترين، وعن مدى اهتمام القيادة السياسية بسيناء وإقامة عدة مشروعات عملاقة من ضمنهم مشروع التجلي الأعظم.

وخلال الزيارة أشادت حرم رئيس صربيا بالأمن والأمان خلال زيارتها لشرم الشيخ وسانت كاترين، وأعربت عن سعادتها البالغة بما رأته من مناظر خلابة وجمال، وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واتاحة الفرصة لها لزيارة تلك المقاصد السياحية الهامة.

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