رشوان توفيق يروي تفاصيل رؤيته لـ سيدنا عيسى.. فيديو

حل الفنان رشوان توفيق، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي تحدث خلاله عن تفاصيل رؤيته سيدنا عيسى عليه السلام في المنام، كما تحدث عن علاقته بربنا سبحانه وتعالى.

وقال رشوان توفيق خلال تصريحات متلفزة: "أنا ما أجيش ذرة في عبادة العابدين، لكن أطمع في رحمة ربنا أن يجمعني بهم في جنات النعيم»، مضيفًا «أنا بحب ربنا أوي، وبدعي دايما يارب حبني وحبب فيا خلقك».

وكشف الفنان رشوان توفيق تفاصيل مشواره الفني، مشيرا إلى أنه قدم أكثر من 300 عمل فني، إضافة إلى حضوره حفل افتتاح التلفزيون يوم 23 يوليو سنة 1960 مع الفنانين عزت العلايلي وأحمد توفيق.

وأضاف توفيق «توليت وظيفة مدير استوديو في التلفزيون في بداية مشواري الفني، ثم شاء الله أن أشارك في مسابقة مذيعين وأنجح فيها وتدربت على يدي أستاذة سميرة الكيلاني».

معلومات عن رشوان توفيق

ممثل مصري، ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933، وحاز على درجة البكالوريوس في التمثيل واﻹخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بعد التخرج في التليفزيون المصري، ثم انضم إلى فرق التليفيزيون المسرحية مع بدايتها، وشارك حلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من المسرحيات، منها: (شيء في صدري، الشوارع الخلفية، ثورة قرية، بيت الفنانين).

كما عمل كذلك مع فرقة مسرح الحكيم وفرقة المسرح الحديث وفرقة المسرح القومي. بعد سنوات طويلة من العمل المسرحي، تفرغ رشوان توفيق للعمل في الدراما التليفزيونية منذ اواخر السبعينات، ومن أشهر مسلسلاته: (أبنائي الأعزاء شكرًا، الأيام، محمد رسول الله، الشهد والدموع، الزيني بركات، لن اعيش في جلباب أبي).