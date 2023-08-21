رشوان توفيق يكشف أسرارًا لأول مرة .. سر رؤيته للمسجد النبوي الشريف

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، العيديد من الأسرار الفنية والشخصية، خلال استضافته في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” وتقدمه الإعلاميتين هبة الأباصيري ومنى عبد الغني، ويذاع على شاشة سي بي سي .

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن الشائعات التي تلاحقه، ومن بينها شائعة وفاته التي انتشرت منذ أسابيع قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلًا: يارب إجعل لقاءك أسعد لحظاتي، مؤكدًا أن أجمل الأشياء هي حين ان يلقى ربه".

رشوان توفيق يكشف أسرارًا لاول مرة

كما كشف رشوان توفيق، عن الأحلام التي رآها ومن بينها رؤية السيدة مريم العذراء، وعدد من الأنبياء، كما تحدث عن بسبب رؤيته للمسجد النبوي الشريف.

وتحدث “توفيق” عن علاقته بزوجته الراحلة، وقال:" كنت بشتغل طول السنة وادي لمراتي المصروف وهي كانت المسئولة عن كل حاجة في البيت ".

وأشار أنه يستعد يواصل تصوير عمل سينمائي جديد، قائلًا أنه يعكف على تصوير فيلم أهل الكهف مع المخرج عمرو عرفة ".

يذكر أن آخؤر ظهور للفنان رشوان توفيق، أثناء حضوره حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال 16 والتي أقيمت مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية .

وظهر الفنان رشوان توفيق بذقن طويلة علي غير العادة ، كما حرصت الفنانة القديرة سميحة ايوب علي التواجد في المهرجان المسرحي الاهم في مصر.

معلومات عن الفنان رشوان توفيق

ممثل مصري، ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933، وحاز على درجة البكالوريوس في التمثيل واﻹخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بعد التخرج في التليفزيون المصري، ثم انضم إلى فرق التليفيزيون المسرحية مع بدايتها، وشارك حلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من المسرحيات، منها: (شيء في صدري، الشوارع الخلفية، ثورة قرية، بيت الفنانين).

كما عمل كذلك مع فرقة مسرح الحكيم وفرقة المسرح الحديث وفرقة المسرح القومي، وبعد سنوات طويلة من العمل المسرحي، تفرغ رشوان توفيق للعمل في الدراما التليفزيونية منذ اواخر السبعينات، ومن أشهر مسلسلاته: (أبنائي الأعزاء شكرًا، الأيام، محمد رسول الله، الشهد والدموع، الزيني بركات، لن اعيش في جلباب أبي).