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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بعد إستحواذ جهاز الخدمه الوطنيه على 24% من مصانعها

مجموعة بشاي: ننفذ أعمال المدنى للبدء في إنتاج المسطحات خلال عامين

مهندس كمال بشاى
مهندس كمال بشاى رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاى

أكد المهندس كمال بشاي رئيس مجموعة بشاي للصلب إن المجموعه تقوم حاليا بتنفيذ مرحلة الأعمال المدنية "صب الخراسانات" لتجهيزها لتركيب كل المعدات والوحدات الخاصه بإنتاج المسطحات المدرفلة  على الساخن.

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"صناع الصلب": المصانع المصرية فخر للعرب

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بشاي تبدأ في تجهيز مصانعها بالسادات لإنتاج 2.4 مليون طن من المسطحات

 


كما أكد كمال بشاي أن مصنع المسطحات الجديد سيتم تركيبه فى مصنع المصريه للحديد الإسفنجى بمدينة السادات.

وردا على سؤال بشأن استراتيجية  المجموعة خلال المرحلة القادمة بعد استحواذ جهاز الخدمه الوطنية  على 24 % من مصانع  المجموعة وهى المصرية للحديد الإسفنجى والمصرية الأمريكية للدرفلة، والدولية لدرفلة  الصلب، قال المهندس كمال بشاى أن  الخطة المستقبلية المتعلقة  بالمشروعات  الجديدة، أو القائمة  لا تزال  فى طور الدراسه المتأنية.

تجهيزات مصانع بشاى لإنتاجها الجديد من الصلب المسطح

 


كانت مجموعة بشاى  للصلب قد عزمت على تجهيز  مصانعها  لإنتاج مسطحات الصلب المدرفله على الساخن بطاقات إنتاجيه تقدر بنحو 2.4 مليون  طن  سنويا  وهو  من المشروعات   الضخمه  للقطاع الخاص التى  يتم  تنفيذها  فى عهد الرئيس عبد الفتاح  السيسى .


تصل إستثمارات مجموعه  بشاى  من الصلب المسطح لأ كثر من 600مليون  دولار .

وتشمل منتجات المجموعة منة المسطحات جميع  تخانات المسطحات حتى التخانات أقل من 0.5 مللى  ،و كل  الإنتاج  موجه  للتصدير   بعد  إتمام    الإتفاق  مع  كبرى  شركات  السيارات  الألمانيه  مثل  مرسيدس   فولكس فاجنر، اودى،  BMW وغيرها .

يذكر أن بشاي كانت قد إنتهت من إبرام كل الاتفاقيات المتعلقه بالشركات العالميه الكبرى المورده للمعدات والوحدات   الإنتاجيه  الجديده ومن  بينها  شركة  سيمنز  الإلمانيه  العملاقه  والتى  قامت  بإعداد  كل  ما  يتعلق   بالدراسه  الفنيه  للمشروع الجديد.

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