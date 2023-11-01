الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

عقب زيارتهم لمصانع عز بالسخنة

"صناع الصلب": المصانع المصرية فخر للعرب

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب صناع الصلب العرب عن إعجابهم الشديد وتقديرهم لمكانة مصر في صناعة الصلب العربية والإقليمية مؤكدين أن ما رأوه من جوده في الإدارة، وتكنولوجيا مستخدمه، وطاقات إنتاجية هائلة بمصانع العز بالعين السخنة لا يقل مستوى عن  مصانع أوروبية وشرق أوسطية كثيرة.

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وأكد الصناع في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أننا لم نكن نتوقع أن تكون مصانع السخنة بهذا المستوى الرائع من الدقة والتنظيم.

 سألت أحد الصناع عن أهم شىء أعجبه فى المصانع ولفت إنتباهه فرد قائلا: وسائل الأمن والسلامة، والنظام، والنظافة الشديدة  للمصنع وجودة الإدارة واشار  أحد  الصناع  العرب  إلى  أن  مصر  تمتلك   إمكانيات   لوجستيه رهيبه   من موانىء وطرق   ووسائل  نقل  وشحن  من  الممكن  جدا   أن  تنقلها   نقلات  كبيره   فى  صناعة  الصلب شرط   التوسع   فى  إقامة  المصانع  خاصة  ان  هناك  مساحات  شاسعه  من الأراضى  الصحراء  بالعين  السخنه وقريبه  من الميناء .

الصناع العرب في مصانع حديد عز بالسخنة

 

كان  صناع  الصلب  وممثلى   شركات  عربيه  منتجه  للصلب ،ومورده  للتكنولوجيا والمواد  الخام  قد  زاروا  مصانع  العز  للصلب  بالعين  السخنه ، وأستمعوا   إلى  شرح  وافى   من  المهندس  حسام  فهمى والذى  قدم  شرحا  تفصيليا   حول  مراحل  إختزال  خام  الحديد  بمصانع  الإختزال  المباشر وتحويله إلى  حديد  عالى  النقاء ،وكذلك  عمليات  الدرفله والمناوله والرصد ، ومراحل  درفلة  مسطحات   الصلب ،والتحكم  فى  كافة  مراحل  العمليه  الإنتاجيه  بدءً  من المواد  الخام  مرورا   بالدرفله وإنتهاءً   بالمنتج  النهائى .

يذكر  أن  مجموعة  عز بمدن  السادات ، السويس،  العاشر، الإسكندرية تنتج  نحو 7 مليون  طن  من منتجات الصلب  المختلفه . ينتج  مصنع الإسكندرية نحو 2.1 من الاطوال ،و 1.1 مليون  طن  مسطحات مدرفلة على الساخن . أما  مصنع  السخنه  فينتج 1.1 مليون طن من الاطوال ،و1.2 مليون طن  من  المسطحات . وينتج  مصنع  السادات نحو مليون  طن  من  الاطوال ، وينتج  مصنع  العاشر  من الأطوال نحو 500 الف طن  ليصل  جملة  ما  تنتجه  المصانع  من  الأطوال  إلى 4.7 مليون طن ، ومن المسطحات  نحو  2.3 مليون  طن  .

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