بشاي تبدأ في تجهيز مصانعها بالسادات لإنتاج 2.4 مليون طن من المسطحات

بدأت مجموعة بشاى للصلب تجهيز مصانعها وتركيب الوحدات الجديده لإنتاجها الجديد من مسطحات الصلب المدرفله على الساخن وتقدر بنحو 2.4 مليون طن سنويا وهو من المشروعات الضخمه للقطاع الخاص والتى يتم تنفيذها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ينادي دوما بضرورة ضخ إستثمارات جديده بالقطاع الصناعى .

وكشف المهندس كمال بشاى رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاى عن أن إستثمارات مشروع المجموعه من الصلب المسطح تصل إلى اكثر من 600مليون دولار ،ولكنه رفض الإفصاح عن طريقة تمويل المشروع ، هل ستشارك فيه مؤسسات تمويل دوليه ،أو مجموعة بنوك مصريه !

وأشار إلى أن الإنتاج الجديد سينتج منتجات تشمل جميع تخانات المسطحات حتى التخانات أقل من 0.5 مللى ،مؤكدا ان كل الإنتاج موجه للتصدير بعد إتمام الإتفاق مع كبرى شركات السيارات الألمانيه مثل مرسيدس فولكس فاجنر، اودى، BMW وغيرها.

كما إنتهت بشاى من إبرام كل الاتفاقيات المتعلقه بالشركات العالميه الكبرى المورده للمعدات والوحدات الإنتاجيه الجديده ومن بينها شركة سيمنز الإلمانيه العملاقه والتى قامت بإعداد كل ما يتعلق بالدراسه الفنيه للمشروع .

وعلمت "الوفد" أن مجموعة السويس للصلب العملاقه تدرس هى الأخرى تنفيذ مشروعها الضخم لإنتاج قضبان السكك الحديديه والكمر بإستثمارات ضخمه ، ومشرعات بشاى والسويس ستنقل صناعة الصلب نقله كميه ونوعية كبيره للغايه ،وستصعد بها إلى مراكز متقدمه فى ترتيبها العالمى الذى تتصدر ه بكين بإنتاج يصل إلى أكثر 1.1 مليار طن سنويا ، وتستحوذ الصين والهند على نحو 60% من حجم السوق العالمى للصلب .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد إلتقى مؤخرا وجينابيترو بينيدتى رئيس مجلس إدارة شركة دانيللى الإيطاليه بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،والدكتوره هاله السعيد وزير التخطيط ، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ،وتعد دانيللى هى واحده من الشركات الرائده فى اوروبا والعالم فى توريد وتنفيذ مصانع الصلب .