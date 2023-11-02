10 نجوم تسيطرعلى السينما والدراما بالبالطو الأسود

اتحد عدد من نجوم الدراما والسينما على تقديم شخصية المحامي في أعمالهم الدرامية والسينمائية القادمة، إذ يظهر كل من النجم أحمد الفيشاوي، والنجم محمد رضوان بشخصية محامي ضمن أحداث فليمها الجديد " عادل مش عادل " إذ انتهى فريق العمل من تصويرالفيلم ، ومن المفترض طرحه خلال موسم الشتاء.

أحمد الفيشاوي

عادل مش عادل من بطولة كل من أحمد الفيشاوي ، شيري عادل، محمود البزواي، دينا، بدرية طلبة، ومحمد رضوان ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف هيثم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.

كما تجسد النجمة مى عمر شخصية "محامية" تدعى "نعمة سعيد أبو علب"، ضمن أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم " نعمة الفوكاتو" ،و يظهرأيضا النجم كمال أبو رية بشخصية "محامي" في نفس المسلسل "نعمة الأفوكاتو" حيث يجسد شخصيه والد النجمة مي عمر وورثت حب المحاماه منه، كما يقدم أيضا الفنان القديروسامي مغاوري وطارق النهري، شخصية المحامي، خلال أحداث نفس العمل .

مى عمر

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة كل من مي عمرو ، أحمد زاهر ، كمال أبو رية، سلوي عثمان، سامي مغاوري ، لبني ونس، هدير عبد الناصر،غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي ومن المفترض أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

كما تشارك النجمة هند صبري والنجم إياد نصار بشخصية "محام" في مسلسلهما الجديد تحت عنوان " مفترق الطرق" ويمتلكا مكتب محاماه شهير، والعمل مكون من 45 حلقة، ويشاركهما البطولة ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد مشيش، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر شاشات الـ T.V

هند صبري

كما يظهر النجم القدير ماجد المصري بشخصية محامي شهير كضيف شرف خلال مسلسل "الذنب " بطولة النجم هاني سلامة، المقررعرضه قريبًا على إحدى المنصات، والعمل يشارك في بطولته كل من درة، محمد القس، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، وعدد كبير من نجوم الفن، العمل سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.