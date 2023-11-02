صحة الدقهلية ومديرية الطب البيطري تبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة

عقدت اليوم الخميس، جلسة مشتركة بين مديرية الصحة بالدقهلية، ومديرية الطب البيطري، بحضور الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل وزراة الطب البيطرى ولفيف من أطباء مديرية الطب البيطري والدكتورة سارة فؤاد، وحسن حمدي مسؤولا الأمراض المشتركة بوزارة الصحة، والدكتورة نجلاء القطب مديرة إدارة الأمراض المعدية، ومحمود شكري، مسؤول الأمراض المشتركة وإدارة المتوطنة والمعامل والجهات المعنية بمكافحة الأمراض المشتركة بوزارة الصحة.



وزارت اللجنة مستشفى الرمد وذلك لبحث المستجدات في مجال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومناقشة آليات التعاون بين مديرية الصحة والطب البيطري لمواجهة التحديات والوصول إلى أمثل الحلول للحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء لرؤية مصر بمجال الصحة الواحدة الإنسان والحيوان والبيئة.

يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة الصحة وذلك تحت إشراف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية للطب الوقائى.