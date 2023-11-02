صحة الدقهلية: ختام فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية بالمبادرات الرئاسية

اختتمت إدارة الثقافة الصحية التابعة لصحة الدقهلية، فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية بالمبادرات الرئاسية وما تقدمه من خدمات صحية

استمرت الدورة على مدار 4 أيام بمشاركة نحو 40 متدرباً من أطباء التثقيف الصحي ومثقفين صحيين بالإدارات الصحيه المختلفه و تضمنت محاضرات نظرية وورش عمل تم خلالها عرض المشاريع المقدمة

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مديرإدارة الثقافة الصحية بالدقهلية علاوة على فريق الوزارة متمثلاً فى الدكتور السيد العباسي مدير عام الإدارة المركزية للاعلام والتعلم والاتصال الصحي والدكتورة رباب حسن عبد السميع مدير إدارة الاتصال الجماهيري

وفى ختام الدورة أشاد فريق الوزارة بآداء المثقفين الصحيين بالمحافظة وقدمت شهادات تكريم للمشاريع المتميزة .

