جامعة حلوان تجري تجربة إخلاء دورية لمباني المدن الجامعية

أجرت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية في جامعة حلوان، تجربة إخلاء ناجحة لمباني 2 و4 بالمدينة الجامعية للطالبات، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وتمت التجربة تحت إشراف محمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وقد تم إخلاء المبنيين بنجاح وفقاً لخطط الطوارئ الموضوعة، حيث تم إخلاء الطالبات والموظفات في الوقت المحدد، بفضل التنسيق الكامل والإشراف من قبل خالد زكي مدير عام المدن الجامعية، ومرفت انعم مدير إدارة الطالبات.

استكمال تجربة الإخلاء في مدن جامعة حلوان الأيام المقبلة

إخلاء سكن جامعة حلوان

كما أعلنت إدارة المدن الجامعية في جامعة حلوان عن استكمال تجربة الإخلاء في الأيام المقبلة لمباني 12 و18 بالمدينة الجامعية للطلاب.

وأشارت إدارة المدن إلى أن هذا يؤكد حرص إدارة جامعة حلوان على تنفيذ تجارب إخلاء دورية لكافة مباني المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة وفعالية خطط وإجراءات الإخلاء لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، حيث أن هذه التجارب تشمل جميع المباني على مدار العام الدراسي، بمشاركة الطلاب والعاملين، حرصاً على سلامتهم وأمنهم داخل أسوار الجامعة.

إخلاء جامعة حلوان

وتأتي هذه التجربة في إطار استعدادات جامعة حلوان والتدريبات الدورية التي تجريها إدارة المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة خطط الإخلاء وجاهزية العاملين والطلاب للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأشاد طلاب جامعة حلوان بنجاح التجربة التي تؤكد الجاهزية التامة لمواجهة الكوارث، مما يعزز الشعور بالأمان والسلامة لدى الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية.

إخلاء مدن جامعة حلوان



