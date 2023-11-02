مدير إدارة التعليم النموذجي بقطاع المعاهد يتابع سير العملية التعليمية

تفقد خالد إبراهيم- مدير عام الإدارة العامة للتعليم النموذجي بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس ٢٠٢٣/١١/٢، معاهد فتيات المعادي العادي والنموذجي - التابعة لإدارة المعادي التعليمية، بمنطقة القاهرة الأزهرية، وتفقد التجهيزات للمعهد وتفعيل الأنشطة، ومعامل العلوم، والحاسب الآلي.

متابعة سير العملية التعليمية بجميع مناطق الجمهورية

أوضح “إبراهبم” أن ذلك يأتي ذلك في ضوء الخطة التي يضعها قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العملية التعليمية بجميع مناطق الجمهورية، والتأكد من استلام الكتب الدراسية.

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية قام بنشر الكتب الدراسية بصيغة PDF من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وكذلك صفحة قطاع المعاهد الأزهرية على فيسبوك، كما قام بنشر خطة الدراسة ويمكن تحميل المحتوى في أي وقت.

كما قام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر المحتوى التعليمي التفاعلي لمرحلة رياض الاطفال من خلال بوابة الازهر الإلكترونية ويمكن تشغيلها مباشرة أو تحميلها.