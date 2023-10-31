الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

آخر موعد للتقديم في وظائف قطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أعلن الأزهر الشريف، من خلال منشور رسمي عن آخر موعد للتقديم في وظائف قطاع المعاهد الأزهرية، التي أعلن عنها 19 أكتوبر الجاري إذ تتضمن شغل عدد من الوظائف القيادية بقطاع المعاهد الأزهرية وفقًا للمستوى الوظيفي "الممتاز – العالي ". وظائف قطاع المعاهد الأزهرية وظيفة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

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 وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية بمحافظة القليوبية. وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية بمحافظة الإسماعيلية.

 

وتتمثل خطوات التقديم بالوظائف في التالي التقديم أون لاين من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عبر الرابط التالي

 

 إرفاق نسخة من المستندات المطلوبة والإنجازات ومقترحات التطوير بصيغة pdf من خلال الموقع https://www.azhar.eg/splash.html.

 

التقديم المباشر من خلال التوجه إلى مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالأزهر، والكائن بحديقة الخالدين في الدراسة، إذ يجرى إملاء البيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال نموذج معد لطلب شغل الوظيفة، على أن يجرى إرفاق ملف يتضمن المستندات المطلوبة. آخر موعد للتقديم في وظائف الأزهر الشريف وحدد الإعلان الصادر عن الأزهر الشريف 19 نوفمبر المقبل آخر موعد للتقديم على الوظائف المعلن عنها.

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