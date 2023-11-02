أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، المخصص لذوي الهمم؛ من أجل الحصول على حقه القانوني، وهذا بعد إجراء الكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

- الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من خلال من خلال الدخول على هذا الرابط

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineLastRequest

- النقر على خانة استعلام طلبات.

- وبعد اختيار استعلام طلبات، يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- النقر على خانة بحث.

- ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أوضحت التضامن الاجتماعي، الحالات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي:

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوو الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.