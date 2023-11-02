تعليم الغربية تنفذ فعاليات المبادرة الوطنية "دوي.. بحكايتك.. تكمل حكايتهم"

شهدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية "دوي.. بحكايتك.. تكمل حكايتهم" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرعاية وتنظيم المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

وتتم الفعاليات على مدار يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من نوفمبر، بمدارس إدارتي شرق وغرب المحلة التعليمية، وهي مدارس السيدة زينب الإعدادية بنات، السيدة عائشة الإعدادية بنات، الزهراء الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بنات، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية، برئاسة الأستاذة الدكتورة صفاء مرعي، مقرر المجلس بالغربية، وبحضور الدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق المحلة، الأستاذة منى عطا، مدير عام ادارة غرب المحلة، الأستاذة شيماء غانم، مسئول المجلس القومي للمرأة، والأستاذة أمل البهي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، الأستاذة شيرين علي منسق وحده تكافؤ الفرص وحقوق الانسان بالمديرية

الجدير بالذكر، أن فعاليات المبادرة بدأت من الأحد الماضي واستمرت إلى اليوم الخميس بإدارات طنطا، كفر الزيات، شرق المحلة، وغرب المحلة، وتهدف المبادرة إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية من خلال خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهن.

وخلال الفعاليات، تم تنفيذ دوائر حكي حول موضوعات "الزواج المبكر"، "سلامة الجسم"، "المهارات والتطلعات "، "الدعم والتشجيع " ، "الصحة والعافية "، "البيئة " بمشاركة 1200طالبة على مستوى إدارتي (شرق وغرب) المحلة التعليمية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور محمد حسن عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة.