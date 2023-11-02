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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد حفل فرقة السيمفوني بدار الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

 يقام حفل بقيادة المايسترو احمد الصعيدي، وذلك في الثامنة مساء السبت 4 نوفمبر علي المسرح الكبير، استمرارا لسلسلة اعظم السيمفونيات التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لاوركسترا القاهرة السيمفوني.

 

يتضمن البرنامج عدد من اهم اعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالمين منها  السيمفونية الثامنة لبيتهوفن ، والسيمفونية الأولي لشايكوفسكي بعنوان أحلام شتوية والتى كتبها عقب قبول الأستاذية في كونسرفتوار موسكو، عام 1866 ، وتشهد بداية صراعه مع قالب السيمفونية.

 

ورغم انها تكشف فى بعض مواضعها صناعة المبتدئ الا أنها جاءت في المُجمل طريفة مليئة بالألوان الزاهية، والجمل اللحنية المُكتملة وتعد الحركة الثانية منها أشهر مقاطعها ، واعتبرها مؤلفها الاقرب الى قلبه حيث جسد خلالها أعمق أفكاره ومشاعره .

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