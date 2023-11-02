حملات تفتيشية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل.

وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، وذلك في إطار ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، وفي مركز المنيا، أوضح اللواء هاني بدوى رئيس المركز، أنه تم المرور على الوحدة الصحية بقرية ريدة التابعة للوحدة المحلية بنى محمد سلطان لمتابعة سير العمل، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين بالوحدة، والاطمئنان على مستوى النظافة داخل الوحدة الصحية ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في تحقيق الانضباط والرقابة على سير منظومة العمل، وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.

وفى مركز ومدينة سمالوط، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز الوحدة الصحية بقرية "العزيمة" للتأكد من مدى انتظام سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال، والمستلزمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على الوحدات الصحية داخل الوحدة والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف، وكذلك نوبتجيات العمل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة.