تربية الزقازيق تستعرض إنجازاتها في مؤتمرها العلمي السنوي

عقدت كلية التربية بجامعة الزقازيق، اليوم الخميس، مؤتمرها العلمى السنوى، تحت إشراف الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية، وبحضور وكلاء الكلية ورؤساء أقسام ومديرو الوحدات.

وعرضت عميدة الكلية خلال فعاليات المؤتمر؛ إنجازات الكلية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وأهمها حصول برنامجي إعداد معلمي الرياضيات وعلم النفس على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما عرض الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أهم الإنجازات بالقطاع، ومنها تطبيق ثلاثة لوائح طلابية جديدة، ووجود معامل رقمية تكنولوجية ومعامل صوتيات، وانعقاد المؤتمر السنوي الطلابي ومسرح المنوعات.

وتحدث الدكتور السيد أبو هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، عن أهم الإنجازات في القطاع، وعقد المؤتمر العلمي لطلاب الدراسات العليا وتطبيق اللائحة الموحدة للدبلوم العام بمسارته الثلاثة.

وذكر الدكتور محمد عبدالله الفقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، العديد من الندوات الطلابية التي تم عقدها مثل: الكشف المبكر لسرطان الثدي، المشكلة السكانية وانعكاستها الاقتصادية، الإسعافات الأولية، الندوة الثقافية عن المبادرة الرئاسية مصر المثمرة والمشاركة في زراعة ٥٠ شتلة لأشجار مثمرة، بالإضافة إلى عقد ملتقى التوظيف التعليمي بحضور أصحاب وممثلي المدارس الخاصة بمحافظة الشرقية، وتبادل الاستفادة بين الكلية وتلك المدارس.

كما عرض كل من: الدكتور أحمد نجم رئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية والدكتور أشرف عبدالحميد رئيس قسم الصحة النفسية والدكتورة سوزان حسن رئيس قسم المناهج، أهم إنجازات الأقسام السابقة من حيث الندوات العلمية، وعدد المسجلين للماجستير والدكتوراه، وعدد الرسائل التي تم منحها في العام الدراسي الماضي.

وفى ختام المؤتمر قامت عميد الكلية بتكريم الوكلاء ورؤساء الأقسام، ومديرة وحدة الجودة الدكتورة تهاني سليمان، ورؤساء الكنترولات ومديري الوحدات الداعمة بالكلية.