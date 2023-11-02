غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة تنهي حياة عشرات الفلسطينيين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة من دون توقف خلال الليلة الماضية، كما دخلت في معارك ضارية مع مقاتلي حماس، اليوم الخميس، في اليوم الـ27 من الحرب بين الطرفين، في وقت ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر أن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية تجاوز 9 آلاف.

وقال أحد السكان لوكالة "رويترز": "لم يتوقفوا أبدا عن قصف مدينة غزة طوال الليل ولم يتوقف المنزل عن الارتجاج".

وأضاف: "لكن في الصباح اكتشفنا أن القوات الإسرائيلية لا تزال خارج المدينة على مشارفها وهذا يعني أن المقاومة أعنف مما توقعوا".

وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة غزة، تركزت على محيط مستشفى القدس، الذي هدد الجيش بقصفه.

وذكرت الوكالة أن مسلحي حماس استخدموا قذائف هاون وهجمات كر وفر من الأنفاق في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل التقدم في مدينة غزة، لكنه اعترف بأن الجنود يخوضون معارك طاحنة مع مقاتلي حماس، وصلت إلى مرحلة "وجها لوجه".

وقال إن الجنود واجهوا مسحلين حاولوا نصب الكمائن وبعد قتال استمر عدة ساعات، جرى قتل عدد منهم.

وأضاف أن قوات الجيش تعمل على تدمير خطوط الدفاع لحماس في شمال القطاع والاستيلاء على مناطق مركزية، في إشارة إلى مدينة غزة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط كبير خلال المعارك في شمال غزة.

وذكر متحدث باسم الجيش بأن قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 قد قتل، فيما أصيب أيضا ضابط احتياط من اللواء 679 وضابط من لواء غفعاتي وجندي من الكتيبة 614 من المدرسة الهندسية وجميعهم بجروح خطيرة، خلال الاشتباكات.

وقال إن مجندة إسرائيلية من كتيبة "كراكال" أصيبت بجروح خطيرة على الحدود المصرية.

ومنذ بداية الهجوم البري قبل يومين، قتل 19 عسكريا إسرائيليا ووصل العدد الإجمالي منذ بداية هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى 333.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الغارات الإسرائيلية قتلت عشرات الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال في غارات مكثفة على مناطق متفرقة في القطاع، الخميس.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 9061 فلسطينيا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن من بينهم 3650 طفلا و2252 امرأة، أما عدد المصابين فبلغ أكثر من 32 ألفا.

وكشف عن سقوط "1000 شهيد وجريح ومفقود في مجزرتي جباليا"، اللتين وقعتا في اليومين الماضيين بعد قصف إسرائيلي مكثف على المخيم الذي يقع في شمال غزة.

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