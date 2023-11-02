سـمر عاطف: تشغيل العيادات الخارجية كمرحلة أولى في مستشفى نجع حمادى

بعد هدم مبنى مستشفى نجع حمادى العام العتيق، وإنشاء مبنى الطوابق الستة، تعود الحياة من جديد لأقدم مستشفيات شمال المحافظة؛ الذى يخدم جماهير مراكز نجع حمادى وفرشوط وأبوتشت والوقف غرب النيل بقــــنا.

حيث شهد اليوم"الخميس"افتتاح المرحلة الأولى للمستشفى بتشغيل العيادات الخارجية؛ وقص الشريط اللواء أشـــرف الحجاوى محافظ قــــنا، والدكتور محمد بـدران وكيل وزارة الصحة بقـــنا، وأشـــرف أنـور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إيذاناً بعودة هذا المرفق الصحى لخدمة المواطنين.

وأكدت الدكتور ســـمر عـاطــف مدير التخطيط بمديرية الشؤن الصحية بمحافظة قـــــنا؛ أن تشغيل المستشفى سيقتصر فقط على العيادات الخارجية كمرحلة أولى، لحين التشغيل الكامل لأقسام مستشفى نجع حمادى العام تباعاً.

وأوضحت مدير التخطيط بمديرية صحة قــــنا، أن الدور الأرضي يشمل أقسام الطواريء، والأشعة، والصيدليات، وشبكة الغازات، والمطبخ، والمغسلة، والمشرحة، والنفايات والمخازن.

وأضافت"د.ســـمر"؛ كما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى بطاقة ٣١ جهاز، وقسم العيادات الخارجية بـ ٢٨ عيادة، وقسم المناظير، وصيدليتين.

كما أضافت؛ ويتضمن الدور الثاني قسم إقامة المرضي بطاقة ٢٠ سريرا، ومدرسة للتمريض، وجناح الحروق، وغرفة العمليات السريعة، والإدارة العامة والخدمات.

وأشارت إلى أن الدور الثالث علوى، يضم قسم النساء والولادة- ٢ ولادة طبيعية، و ١٨ سرير إقامة نساء وولادة- وقسم الحضانات بطاقة ١١ حضانة للمبتسرين، و١٤ سرير ولادة حديثة، وسرير للعزل، وقسم الصدر، وسكن الأطباء.

كما يضم الدور الرابع علوى، قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير إقامة تخصصات)، و ٢ قاعة تدريب.

وفى الدور الخامس علوى؛ قسم العمليات( ٥ غرف عمليات متنوعة- ٨ أسرة إفاقة- سريرين تحضير)؛ وقسم التعقيم المركزي؛ والعناية المركزة ( ١١ سرير - سرير عزل).

يذكر أن وكيل وزارة الصحة الدكتور بــدران فور استلامه لمهام منصبه بالمحافظة، قد تفقد مستشفى نجع حمادى العام فى 16 سبتمبر الماضى، استعداداً لدخولها الخدمة مطلع نوفمبر الجارى؛ تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

ويذكر أن محافظ قـــنا أشـــرف الحجاوى، قد تفقد المستشفى فى الثانى من أكتوبر الماضى، للوقوف على آخر التجهيزات المرتبطة بمراسم دخولها الخدمة اليوم"الخميس"رسمياً.