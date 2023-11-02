فاطمة أبو الشوك : الاقتصاد الأخضر يحقق التنمية المستدامة

فى اليوم الرابع على التوالى واصل مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فعالياته بمدينة شرم الشيخ ، بعنوان الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى الشباب محور التنمية فرص وتحديات برئاسة دكتورة هدى يسي ، وتضمن جلسة الاستثمار في التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية والمشروعات الخضراء أهميتها وتأثيرها على تغير المناخ والمحافظة على البيئة.

وترأس الجلسة دكتورة فاطمة أبو الشوك رئيس لجنة البيئة – رئيس مجلس ادارة شركة أميستر للإستشارات القانونية.

وأكدت الشوك على أهمية الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى أن المشروعات الخضراء التى تحافظ على البيئة وتحد من الانبعاثات ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة و مع حلول 2040 مخطط أن تصل الطاقة البديلة إلى نسبة 40% من الطاقة البديلة إلى جانب الاهتمام بإعادة تدوير المخلفات.



واشارت الشوك الى اهمية الاستثمار فى المشروعات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية الراهنة من خلال التمويل الأخضر بفائدة منخفضة جدا لتشجيع إقامة تلك المشروعات.

وفى كلمة Yuma Tanimotoرئيس ومؤسس شركة CROSSTECH للتكنولوجيا اليابانية ، أشار إلى أن التطورات المتلاحقة فى التحول الرقمي تتطلب التواكب معها لحماية البيانات والمعلومات.

لافتا إلى أنه فى عام 2013 بلغ التعاملات فى التكنولوجيا المتطورة 16 مليار دولار بنسبة 10% من مستوى الدخل القومى اليابانى وخطط للوصول إلى تريليون دولار 2023



مؤكدا ان العديد من التعاملات التكنولوجية بين اليابان ومصر وإقامة مشروعات يابانية وبعثات من أجل التعاون المشترك والتغلب على المشاكل البيئية بين البلدين مشيرا إلى أن 50 % فى اليابان من الطاقة تأتى من الطاقة المتجددة.