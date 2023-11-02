ڤوي! ڤوي! ڤوي وبنات ألفه وجنائن معلقة.. أفلام عربية تتنافس في الأوسكار

تستعد 3 أفلام عربية من مصر وتونس والعراق،للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي أجنبي لعام 2024،بأحتبار اللجان الوطنية الرسمية المسؤولة عن إرسال أفضل الأفلام المعروضه، خلال العام السابق إلى أكاديمية فنون وعلوم السينما، الأفلام من إنتاج "فيلم كلينك" و"فيلم كلينك المستقلة"

الفيلم الأول هو "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" إذ وقع عليه الاختيار بأغلبية أصوات لتمثيل مصر في الأوسكار، وليعيد مصر إلى المسابقة الأوسكار بعد غيابها في العام الماضي، الفيلم تم طرحه في دور السينما في 13 سبتمبر وحظي بنجاج كبير من قبل الجمهور المصري والعربي والنقاد على الحد سواء.

ڤوي! ڤوي! ڤوي!

وتكون قصة الفيلم هي أن يعيش حسن حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا، وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

الفيلم من بطولة كل من محمد فراج، نيللي كريم ، بيومي فؤاد، بسنت شوقي ، طة الدسوقي، أمجد الحجار، الفيلم من تأليف وإخراج عمرو هلال.

الفيلم الثاني من تونس فيلم "بنات ألفه" وهو ثاني فيلم من إخراج كوثر بن هنية وتوزيع فيلم كلينك" المستقلة للتوزيع بالعالم العربي يتم ترشيحه للأوسكار، وقد سبقه فيلم "الرجل الذي باع ظهره" الذي نجح في الوصول للقائمة القصيرة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2021، ليكون أول فيلم لتونس يدخل القائمة القصيرة.

بنات ألفه

ويتميز الفيلم بالجمع بين الوثائقي والدراما، ويشارك في البطولة النجمة هند صبري وكان من المنافس العربي الوحيد في المسابقة الرسمية على السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي حيث فاز بثلاث جوائز وحظي باستقبال حافل واهتمام الإعلام.

أما الفيلم الثالث فهو" جنائن معلقة" من العراق"للمخرج العراقي أحمد ياسين دراجي، وأعلنت دائرة السينما والمسرح في العراق اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأكاديمية. وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا العام الماضي حيث حصد تنويه شرف، وفاز بعدها بجوائز عدة منها جائزة النسر الذهبي لأفضل فيلم طويل في المسابقة الرئيسة بمهرجان البحر الأحمر 2022.

جنائن معلقة

قصته مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت في عام 2006 عندما كانت الحرب الأهلية تعصف ببغداد، وكانت المدينة تشهد وجوداً كثيفاً للقوات الأميركية،إذ تدور أحداثه حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما، والذي يتبنى دمية عثر عليها في مكب للنفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.