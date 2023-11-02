الدم بقى ميه..عاطل يمزق جسد شقيقه في القاهرة

شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة واقعة بشعة هزت القلوب، إثر قيام شاب بتمزيق جسد شقيقه الأكبر وسدد له طعنات نافذة بالصدر وسقط جثة هامدة غارقا في بركة دماء ،وألقت مباحث القاهرة القبض على المتهم الذي أقر بإرتكابه الجريمة بسب خلافات .

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة أحد الأشخاص يبلغ من العمر 23 سنة مقتولًا بطعنة سكين فى الصدر.

دلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة

الأصغر الذي يبلغ من العمر 15 سنة بسبب خلافات عائلية، وتم ضبطه والسلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحبس المتهم ،وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

