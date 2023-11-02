موعد مباراة الأهلي القادمة بعد توديع السوبر الافريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلي منافسات الدوري المصري، بعد توديع بطولة دوري السوبر الإفريقي أمام صن داونز أمس الأربعاء بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت علي ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يعود الأهلي لمنافسات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة المقاولون العرب في إطار الأسبوع السادس من عمر مواجهات البطولة المحلية.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب على ملعب الجبل الأخضر، يوم السبت المقبل الموافق 4-11-2023، في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية.

موقف الأهلي في الدوري المصري

لم يخض الأهلي سوى مباراتين في الدوري المصري بفوزه على المصري برباعية نظيفة (19 سبتمبر) ثم الإسماعيلي بنتيجة 3-1 (في 8 أكتوبر).

وهناك 3 جولات تأجلت للنادي الأهلي وهي مباريات الجولة الثالثة والرابعة والخامسة للأهلي بسبب مشاركته في دوري السوبر الإفريقي، ضد كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة على الترتيب.