نتائج قرعة ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية.. ليفربول في صدام مشتعل

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، سحب قرعة ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية والتي أسفرت عن مواجهات نارية، وذلك بعدما أسدل الستار مساء أمس الأربعاء علي دور الـ16 من البطولة.

وشد دور الـ 16 مفاجآت بالجملة أبرزها خروج آرسنال ومانشستر يونايتد من البطولة، بينما تمكن ليفربول من العبور بصعوبة أيضًا علي حساب بورنموث.

كما أن القراعة أسفرت عن صدام مشتعل بين ليفربول ونظيره فريق وست هام يونايتد، وجاءت القرعة على النحو التالي:

إيفرتون ضد فولهام.

- تشيلسى ضد نيوكاسل.

- بورت فايل ضد ميدلسبره.

- ليفربول ضد وست هام.

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

حيث من المقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الانجليزية هذا الموسم 2023/2024، في منتصف شهر ديسمبر المقبل لهذا العام.

في سياق متصل حصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي على المركز الـ 11 في ترتيب الكرة الذهبية لهذا العام 2023.

ونجح الدولي المصري في خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، مما جعله أحد أفضل لاعبي الريدز خلال الاَونة الأخيرة، لكنه عاني مع نهاية الموسم الماضي.

وشهد ترتيب الكرة الذهبية تواجد النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي على المركز الثالث عشر، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب في بطولة كأس العالم قطر 2022 الماضية.