سعر الدقيق اليوم الخميس لدى تاجر الجملة.. الشيكارة بكام النهاردة

سعر الدقيق.. شهد أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس، استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى نحو 13,800 جنيه، وسجلت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى نحو 11,000 جنيهًا.

أسعار الدقيق.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق اليوم الأحد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدقيق اليوم الخميس في اللاسواق وسوق الجملة

دقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,000 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 13,800 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,000 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.