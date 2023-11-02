أمن أسيوط يضبط 7 قضايا تجارة مخدرات وتنفيذ 378 حكم قضائي

تمكنت قوات الأمن في مديرية أمن أسيوط من إحباط عدد كبير من الجرائم خلال الفترة الأخيرة. حيث تم ضبط عدد 43 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، وذلك بعد جهود مضنية قام بها الضباط للحد من انتشار هذه الأسلحة غير المشروعة في المنطقة. تم ضبط 17 بندقية آلية و16 بندقية خرطوش وطبنجة و19 فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة بحوزة 43 متهما، من بينهم 26 متهما يتمتعون بسوابق جنائية.

وتم أيضا ضبط عدد 7 قضايا لتجارة المخدرات، حيث تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بوزن يبلغ 2,490 كيلوجرام بحوزة 7 متهمين، من بينهم 5 متهمين يتمتعون بسوابق جنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عدد 378 حكم قضائي متنوع، مما يؤكد حرص السلطات الأمنية في مديرية أمن أسيوط على تنفيذ القرارات القضائية وضمان سلامة المجتمع. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأمن العام ومكافحة الجريمة في المنطقة.

وتشهد مديرية أمن أسيوط جهودًا مستمرة لتعزيز الأمن والأمان في المنطقة، حيث تعمل القوات الأمنية بكل حزم وتصميم للقضاء على التهديدات الأمنية وتحقيق العدالة. وتعد هذه العمليات الناجحة مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات في مواجهة التحديات الأمنية.