شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين... يسعى الكثير من المواطنين إلى إضافة أبنائهم على بطاقة التموين للاستفادة من الدعم المقدم من وزارة التموين وزيادة السلع التموينية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وفي سياق ذلك يبحثون عن التفاصيل الكاملة للتمكن من ذلك.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

- الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

- يمكن للمواطن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

- أن يكون المعاش منخفض إلى 2500 جنيه.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

- يجب النقر على أيقونة التموين.

- يجب اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين

- إدخال رقم الهاتف والرقم السري.

- كتابة الاسم الأول للأم الوالدة

- النقر على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

- إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد

- يجب كتابة صلة قرابة المولود

- اختيار الصفة ضم الأبناء