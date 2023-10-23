وزير التموين يكشف عن أسباب زيادة مشتريات القمح

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم وجود احتياطي استراتيجي كافٍ من القمح في البلاد.

زيادة مشتريات القمح

وأضاف المصيلحي، في تصريحات له، أن قرار زيادة مشتريات القمح يأتي "في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية التي تتطلب تأمين احتياجات البلاد من القمح".

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر بحوالي 20 مليون طن سنويًا.

وكثفت الحكومة المصرية مشترياتها الخارجية من القمح خلال الفترة الماضية، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر.

ويصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، إلى نحو 1.6 مليون طن، مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مصر أحد أكبر مستوردي القمح

وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.

وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.

ويعود توسع الحكومة المصرية في شراء القمح خلال الفترة الحالية، إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب.

وتراجعت الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة الحالية بنسبة 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتحوط.