سعر الذرة صباح اليوم الخميس لدى التاجر.. عامل كام بعد الهبوط

سعر الذرة.. واصلت أسعار طن الذرة الصفراء خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس بالأسواق المحلية ولدى تجار الجملة، ثباتاً واستقرارًا سعريًا، عقب تسجيل هبوط بالقيمة الشرائية خلال تعاملات اليومين الماضيين، بنحو مابين 700 إلى 1000 جنيه للطن، لجميع الأنواع.

وتعتبر الذرة الصفراء، من أكثر العناصر التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر الطن في مصر يوميًا.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة بمختلف أنواعها، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذرة اليوم الخميس في الاسواق

الذرة الصفراء

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، عند 13,900 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، عند نفس قيمته الشرائية، ليسجل 13,900 جنيه.

الذرة الأوكراني

وواصل سعر طن الذرة الأوكراني، الحفاظ على ثباته ليسجل الطن 13,100 جنيه.

سعر الذرة العالمي

زادت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد ديسمبر، 475.25 سنتًا للبوشل، بمقدار ارتفاع طفيف 0.25 سنت.

كما صعد عقد مارس 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 490.25 سنت للبوشل، وقت كتابة الخبر.