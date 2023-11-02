مباريات الزمالك في نوفمبر.. صدام محلي مرتقب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض 4 مباريات من العيار الثقيل خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث سيكون هناك مواجهات محلية وإفريقية قوية في مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية.

ونعرض في السطور التالية مباريات الزمالك في نوفمبر:

مباراة الزمالك وزد

يستهل الزمالك مبارياته في شهر نوفمبر بمواجهة فريق زد غدًا الجمعة، ضمن منافسات الاسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى العام، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك وبيراميدز

ثانى مباريات الزمالك هذا الشهر سياتى لقاء الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، وسيكون يوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر.

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وفى يوم الاحد الموافق 26 نوفمبر يلتقى الزمالك مع فريق أبو سليم الليبي ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك وفيوتشر

وأخيراً يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر يلتقى الزمالك مع فيوتشر ضمن منافسات الاسبوع السابع من عمر مسابقة الدورى العام.

نجل لاعب الأهلي يحسم موقفه من الانتقال لـ الزمالك:

تحدث والد أحمد ياسر ريان عن موقف اللاعب من العروض التي تلقاها وموقفه من الانتقال لنادي الزمالك، ويرى أن اللاعب لن يكون سهلًا عليه العودة من جديد للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات إعلامية قال والد أحمد ياسر ريان أن نجله يحتاج للحصول على فرصة جديدة، والباب مفتوح أمام اللاعب خاصة أنه يمتلك عرضًا من نادي الزمالك ولا مشكلة لدينا أن يلعب للقلعة البيضاء.

وعن عودته للأهلي قال إنه لا يستطيع غلق الباب أمام نجله في ذلك الأمر، لكنه يرى أنه صعب جدًا.

يذكر أن أحمد ياسر ريان انتقل لنادي سيراميكا في صفقة تبادلية كانت ضمن شادي حسين، والتي كانت في عام 2022، وحقق صاحب الـ 25 عامًا بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في الموسم الماضي.