الشباب والرياضة: الحملة القومية «شارك..الكلمة كلمتك » تصل 6 محافظات

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، لليوم الرابع علي التوالي ، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة في 6 محافظات [ الدقهلية ، جنوب سيناء ، شمال سيناء ، المنيا ، الفيوم ، السويس ] والتي تحمل شعار " شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " ، بمشاركة نحو 3000 شابًا وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية بالمحافظات سالفة الذكر ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وبحضور الدكتور أيمن مختار ؛ محافظ الدقهلية ، انطلقت أولي فعاليات الحملة القومية ، بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، و الدكتور رأفت صبحي ، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب



وفي مستهل كلمته اكد "مختار" ان الشباب هم عصب الدولة المصرية وشركاء فاعلين في بنائه وتنميته وتحقيق النهوض والاستقرار من خلال مشاركتهم في كافة المجالات بالمجتمع موضحًا انه لابد ان يتعرف الشباب اولا علي ما قدمته الدولة المصرية لمواطنيها في الدقهلية علي مدار الـسنوات الــ 10 الماضية .

ووجه "مختار" الشكر والتقدير الي وزير الشباب والرياضة علي انطلاق الحملة القومية للمشاركة السياسية لدي شباب الدقهلية اليوم من داخل ديوان عام المحافظة للتوعية بالمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 .

بدوره قال الدكتور رأرفت صبحي ، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب ، أن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء القوة الناعمة بالجمهورية الجديدة ، محفزًا المشاركين بأن يكونوا أشخاصًا إيجابيين، وأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الادلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية تعد ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، وأن التكاتف والتماسك والالتفاف حول قيادتنا السياسية من الأمور المهمة التي يجب أن نسعى إليها، كما دعا المشاركين إلى المشاركة في الحياة السياسية وأهمية إثبات الذات في بناء الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد العزة والكرامة رغم أنف الحاقدين .

واستقبل « ستاد الطور الرياضي » بمحافظة جنوب سيناء ، أولي فعاليات تدشين الحملة بالمحافظة ، حيث قال الدكتور عجلان إبراهيم، الخبير البرلماني، إن الدولة المصرية تسعى لتطبيق استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب، وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور، وتوضيح القانون المنظم للانتخابات، مؤكدًا ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، لكون الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع، وتوظيف الحقوق السياسية.

وأكد الخبير البرلماني، أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات نحو آليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.

وفي محافظة شمال سيناء ، انطلقت أولي فعاليات الحملة القومية بـ« المدينة الشبابية بالعريش» ، بمشاركة الدكتور أحمد حسني ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس حيث استهل كلمته بالتأكيد علي أهمية مشاركة أهالي سيناء الأبطال في الاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع بإعتبار ذلك واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية ،مشيرًا الي ضرورة نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على ذلك لإبداء رأيهم واختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له وتعكس الانتخابات إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم في المستقبل.

واستضاف «مسرح محافظة المنيا » أولي فعاليات الحملة القومية ، بمشاركة الدكتور حسن سند ، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا ، حيث تحدث حول مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية .

وفي محافظة الفيوم ، استقبل «نادي الفيوم الرياضى» ، أولي فعاليات الحملة ، بحضور الدكتور حسين مقداد ، أستاذ بكلية الحقوق /جامعه الفيوم ، قائلًا في معرض كلمته ، أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم وليس مجرد الشعور بأن صوته الانتخابي مجرد تحصيل حاصل وكلما كان لصوت الناخب في أى دولة في العملية الانتخابية تأثير قوي، أكد هذا التأثير على أن الصورة الديمقراطية سليمة وصحيحة لهذا البلد وأنهم على الدرب السليم سائرون

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر من قبل جميع فئات المجتمع تعد واجبًا وطنيًا وإستحقاقًا دستوريًا اصيلًا بالدرجة الأولي وتأكيدًا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وبمشاركة موسعه ، استقبل « مركز النيل للإعلام بمحافظة السويس» ، فعاليات الحملة القومية ،بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ، بمشاركة الدكتور محمد شاكر ، أستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم سياسيه بجامعة السويس ،حيث تناول آليات تفعيل المشاركة السياسية في الاستحقاق الانتخابي القادم .

وشدد علي حرص وزارة الشباب والرياضة نحو إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم، بجانب المساهمة في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع والتعريف بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة ، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية قدماً نحو الازدهار والتطور، وخدمة الوطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

ومن المقرر أن يتم تنفيذ ١٦٢ لقاء حواري بمحافظات الجمهورية ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .

يُذكر أن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.