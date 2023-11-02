إبراهيم عثمان ينتقل ببرنامج "مساحة حرة" إلى فضائية "ten"

يستعد الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج "مساحة حرة"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، لخوض تجربة إعلامية جديدة ليطل على جمهوره ومشاهديه من خلال شاشة فضائية "ten".

وصرح الإعلامي إبراهيم عثمان، بأن الانطلاقة الجديدة التي يشهدها برنامج "مساحة حرة" ستنال إعجاب مشاهديه ومتابعيه، موضحا أن البرنامج على مدار 4 سنوات كان يحظى بنسب مشاهدة عالية، والسبب وراء ذلك حرصه على تناول أهم الموضوعات التي تخص المشاهد وترد على شتى الأسئلة التي تدور في ذهن المواطنين، عبر استضافة مسؤولين من شتى القطاعات وتقديم مادة ثرية تليق بالمشاهد.

جدير بالذكر أن الإعلامي إبراهيم عثمان، انضم مؤخرا لحزب "مستقبل وطن" لخوض سباق الانتخابات البرلمانية القادمه مع عدة قيادات سياسية في الوجه البحري.

ويحظى الإعلامي إبراهيم عثمان بثقة كبيرة من قبل قيادات الحزب وقبول في الشارع، الأمر الذي شكل عاملا قويا لاختياره لتمثيل الحزب في نظام القائمة، لجهوده الكبيرة في حل العديد من الأزمات والمشاكل في محافظة المنوفية بفضل علاقاته، وذاع صيته في كافة أرجاء المحافظة، وتقديم العديد من الخدمات لأهالي دائرته دون أن يكون ممثلا عنهم في البرلمان.

ويمتلك الإعلامي إبراهيم عثمان، خطة طموحة لتحقيق طفرة في العمل السياسي تحت قبة البرلمان والشارع حال تحقيقها، فضلا عن أنه يمتلك خبرة كبيرة في المجال السياسي تؤهله لتحقيق إنجازات وإضافات خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب وجود كوادر سياسية تمثل الشارع المصري وتدعم القيادة السياسية في استكمال مسيرة البناء والتعمير، علاوة على تاريخه الصحفي المشرف وعلاقاته القوية التي اكتسبها منذ بداية عمله في بلاط صاحبة الجلالة، والتي تؤهله لإنجاز العديد من المهام خلال فترة قصيرة، فضلا عن التاريخ المشرف لعائلته بمحافظة ًالمنوفية.