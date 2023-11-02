حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات بمركز قوص بقنا

قاد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، يرافقه فراج الوحش، نائب رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بعدد من الاماكن المتفرقة داخل قري المدينة.

واوضح الدكتور قدري الشعيني، ان اعمال الحملة اسفرت عن تنفيذ 6 قرارات ازالة لحالات تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية باجمالي مساحة 6 قراريط، مؤكدا ان القيادات التنفيذية بالمدينة عازمة علي التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات وفقا للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية في ذلك.

وشدد رئيس المركز على مسئولي الوحدات القروية 7 بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف ٍ من الظروف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد اي حالة تعد ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة.