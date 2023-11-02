التحقيق في واقعة إنهاء حياة شاب على يد شقيقه بدار السلام

باشرت الجهات المعنية بالقاهرة، التحقيق في واقعة العثور على جثمان شاب بها عدة طعنات، بمنطقة دار السلام.

وشهدت منطقة دار السلام بالقاهرة، واقعة مأساوية، إذ أقدم مراهق يبلغ من العمر 15 سنة، على إنها حياة شقيقه الأكبر.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة دار السلام بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب عمره 23 سنة مقتول بطعنات سكين في الصدر.

ضبط الشقيق القاتل



وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقه الأصغر وعمره 15 سنة بسبب خلافات عائلية، وألقي القبض على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتحفظ على جثمان شخص يحمل جنسية سودانية، إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنطقة أرض اللواء.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

مصرع سوداني بأرض اللواء

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع الجمعية.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لسوداني لقى مصرعه إثر سقوطه من شرفة مسكن بالدور الخامس.