افضل شركة عزل اسطح فوم بالرياض الرائعون

شركة عزل اسطح بالرياض

شركة الرائعون هي من اوائل شركات العزل والتنظيف بالمملكة العربية السعودية فهي رائدة في جميع الاعمال لما تمتلكة من عمالة فنية رائعة واحدث ادوات العزل والتنظيف كما انها ارخص شركة عزل بالرياض اتصل الان 0576153176.

شركة عزل اسطح بالرياض

توفر شركة عزل اسطح بالرياض أجود وأفضل المواد العازلة التي تمنح للسطح أعلى درجة من الحماية، كما أن الطرق التي تتبعها الرائعون في العزل تعمل على تركيب العازل على السطح بجودة عالية وكفاءة لا يمكن مقارنتها على الإطلاق، حيث يعتبر العزل من أهم الأشياء التي تساعد على المحافظة على الأسطح من التعرض للتلف بأي شكل من الأشكال، حيث

شركة عزل فوم بالرياض

تعمل شركة عزل فوم بالرياض على توفير أنواع متعددة من خدمات العزل بالفوم والتي تتمثل في أنواع العزل التالية:

عزل الفوم الحراري

· يساعد الفوم الحراري على التخلص من درجات الحرارة العالية التي تتعرض لها الأسطح.

· يستخدم في هذا النوع من العزل ألواح من الفوم المازيكو والذي يستخدم من خلال وضعها على السطح بالكامل.

· كما يمكن استخدام لفائف من الفوم الحراري للعمل على عزل السطح بجودة عالية مع استخدام الاسمنت في تثبيت اللفائف.

· حيث تعمل هذه اللفائف على مقاومة درجات الحرارة العالية الناتجة عن التعرض للشمس.

عزل البولي يوريثان

· يتميز البولي يوريثان بخفة الوزن الشديدة والتي تجعله لا يؤثر على السطح الذي يستخدم في عزله على الإطلاق.

· كما تتميز بالحد من تعرض السطح لتسربات المياه لكونه يقاوم المياه والحرارة العالية بدرجة كبيرة.

· يتوفر البولي يوريثان بنوعين حيث توجد على هيئة ألواح ويوجد شكل آخر منها وهو المادة السائلة.

· ولكن يعد النوع السائل من أجود أنواع الفوم الذي يوفر للسطح درجة حماية كبيرة.

عزل الفوم المائي

· تستخدم شركة عزل اسطح بالرياض الفوم في عزل الأسطح من تسربات المياه التي تنتج عن الأمطار وغيرها من التسربات يمكنك طلب الخدمة بالاتصال على 0576153176.

· كما يساعد على حماية الأسطح من التعرض للرطوبة والحد من تعرض المباني بالكامل للضرر.

· أيضًا يستخدم في عزل خزانات المياه للحد من تسربات المياه التي تنتج عنها في أي وقت.

عزل الفوم الصوتي

· يعد من أكثر أنواع الفوم التي تتناسب في عزل غرف الاجتماعات والمصانع للحد من الازعاج وغيرها من الأماكن.

· يساعد على عدم تسريب الأصوات إلى الخارج مما يزيد من معدل الخصوصية والأمان في مختلف الأماكن.

شركة تنظيف منازل بالرياض

توفر شركة تنظيف منازل بالرياض العديد من خدمات التنظيف التي يحتاج إليها جميع الأفراد، حيث توفر الشركة الآتي:

تنظيف السجاد والموكيت بالبخار

· تعمل شركة الرائعون على استخدام البخار في تنظيف السجاد ومختلف أنواع الموكيت ذات رسومات بارزة وغيره من الأنواع.

· حيث أن البخار من الوسائل التي تستخدم في القضاء على جميع أنواع البقع الموجودة في المفروشات والموكيت.

· كما أنه يساعد على القضاء على الفطريات والجراثيم التي توجد في المفروشات نتيجة استخدامها لفترات طويلة.

تنظيف الخزانات بالرياض

· توفر الشركة خدمات تنظيف الخزانات بأي نوع من الأنواع باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات في تنظيف الخزانات ويمكنك التواصل معنا على رقم 0576153176.

· كما تستخدم شركة الرائعون أجود مواد التنظيف الآمنة التي تساعد على القضاء على الفطريات التي تنتج عن تراكم المياه بالخزانات.

· أيضًا تعمل على توفير خدمات صيانة الخزانات والعمل على تغيير قطع الغيار التالفة من غطاء وغيرها من الأجزاء.

تنظيف مكيفات بالرياض

· تعمل الشركة على توفير خدمات تنظيف المكيفات الاسبليت والمكيفات المركزية وغيرها من الأنواع.

· حيث تستخدم شركة الرائعون أحدث الأجهزة التي تساعد على فك المكيفات بجميع أجزائها.

· كما تعمل على تجفيفها والعمل على تركيبها باحترافية كبيرة من جديد والعمل على تشغيله للتأكد من جودته.

· يتوفر لدينا جميع أنواع قطع الغيار التي تعرضت للتلف في المكيفات بجميع أنواعها.

· بالإضافة إلى توفير المعدات الحديثة لتنظيف المكيفات من الداخل.

· كما تعمل على التأكد من مستوى الفريون الذي يساعد على التبريد بجودة عالية.