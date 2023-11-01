زعيم كوريا الشمالية يسيطر على الترند العربي والعالمي بعد دعمه لفلسطين

زعيم كوريا الشمالية (كيم جونغ أون).. بات الأكثر بحثاً بموقع جوجل وتصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان دعمه للقضية الفلسطينية وإدانته لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأربعاء، فقد أمر زعيم كوريا الشمالية، بدعم الفلسطينيين، في مواجهاته مع إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية، هي التي أعلنت ذلك وأوضحت مخابرات كوريا الجنوبية إن زعيم كوريا الشمالية ربما يفكر أيضا في بيع أسلحة إلى مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.

ووفق لشبكة سكاي نيوز فقد تم نشر هذه المعلومات على لسان مشرعين في كوريا الجنوبية بعد أن تلقوا إحاطة بهذا الشأن من ممثلي وكالة الاستخبارات.

فيما نفت كوريا الشمالية ما أعلنته جارتها كوريا الجنوبية حول بيع قاذفات صواريخ مضادة للدبابات لحركة حماس في الماضي، والاحتمالات بتصدير أسلحة أكثر وسط الحرب في غزة التي دخلت يوم السادس والعشرين، موضحة أن شائعة استخدام أسلحة لها في هجوم حماس، محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة".

وكان جيش كوريا الجنوبية قال إنه اعتمادا على الصور والفيديوهات المنشورة لهجوم حركة حماس الغير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، فإن الحركة استخدمت أسلحة كورية شمالية متعددة والذي نفته كوريا الشمالية أيضا.

بينما كانت كوريا الشمالية بعد أيام من اندلاع الحرب أعلنت إن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية اندلاع القتال وسقوط الضحايا، معتبرة الولايات المتحدة شريكة في "الإبادة الجماعية الإسرائيلية لسكان قطاع غزة"، واصفة قصف مستشفى المعمداني بغزة بأنه "جريمة حرب بشعة وجريمة غير أخلاقية لا يمكن تصورها"..

وأكدت أن المخرج لحل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.