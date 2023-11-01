سحب  1028 رخصة متنوعة وتكبيل 1335سيارة.. تفاصيل

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات مرورية إستهدفت مناطق (مدينة نصر – نهاية محور جيهان السادات) بالقاهرة، وذلك لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم واستهدفت الشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور..

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (ضبط 10 مخالفات السير عكس الإتجاه - سحب 1028 رخصة متنوعة – تكبيل 1335إنتظار فى الممنوع – تحرير 1900 مخالفة مرورية متنوعة – حجز "7 سيارات ، 8 مركبات توك توك" – ضبط7800 مخالفة تجاوز السرعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات

مرورية بالطرق.وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.