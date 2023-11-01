استعدادًا للحفل الختامي.. حنان موسى ولاميس الشرنوبى يتفقدان إنتاج ورش ملتقى أطفال أهل مصر ببورسعيد

استعدادًا للحفل الختامي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية فى أسبوعه الـ 27، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، تفقدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للملتقى، إنتاج ورش ملتقى أطفال أهل مصر بقصر ثقافة بورسعيد.

جاء ذلك فى حضور المخرج المسرحي أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع.

وشاهد وكيلا الوزارة نتاج الورش الفنية والحرفية والإبداعية والثقافية

وتفاعلت الدكتورة حنان موسى، ولاميس الشرنوبى مع الاطفال المشاركين فى الورش،

وأبدتا نظرة اعجاب بانتاج ورشة الشنط بالشبك التى تقدمها نجلاء شحاته، وورشة تعليم الشنط بالخرز التى تقدمها منى عبد الوهاب.

وناقش وكيلا الوزارة الأطفال فيما صنعوه بايديهم واستمعا الى شرح مفصل عن كيفية صناعة الشنط، مقدمتان بعض النصاىٔح والإرشادات للاطفال.



كما شاهدتا نتاج ورشة تعليم الأركت الخشبي، التى يقدمها حسنى إبراهيم الذي شرح ما صنعه الاطفال بايديهم من براويز، وارانب تجميع.

وختام الجولة شهدت الدكتورة حنان موسى، ولاميس الشرنوبى البروفة النهائية للعرض الختامي للاسبوع الـ 27 لملتقى اهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية.

وأنهت جميع الورش الثقافية والفنية والحرفية والإبداعية أعمالها استعدادًا للحفل الختامى غدا منها الأراجوز، والمسرح، والأركيت، والخيامية، والرسم بالموسيقى.



مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر ومطروح، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

وتنظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.

