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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"تموين أسيوط" يصادر 22 ألف علبه سجائر مختلفة قبل بيعها في السوق السوداء

تموين أسيوط يصادر
"تموين أسيوط" يصادر 22000 علبه سجائر مختلفة

في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار السجائر بمختلف انواعها من قبل تجار السوق السوداء وبعض تجار الجمله وذلك على حساب المواطن الفقير 
وبناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخازن وكذلك تشديد الرقابة علي مبيعات السجائر

تم القيام بحمله برئاسة  المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط والساده ماموري الضبط القضائي بادارة تموين القوصية 

تم ضبط احد السيارات الربع نقل محمله بعدد  44 كرتونه سجائر باجمالي عدد 22000 علبه سجائر مختلفة الأنواع  قام احد الأشخاص بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها علي حساب المواطنين وتحقيق ارباح خاصه

وقد تم مصادرة الكميات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه وتم العرض علي النيابة العامة وشارك في الحمله  سامح عبدالعال  وممدوح يوسف

"تموين أسيوط" يصادر 22000 علبه سجائر مختلفة قبل بيعها في السوق السوداء
"تموين أسيوط" يصادر 22000 علبه سجائر مختلفة قبل بيعها في السوق السوداء
"تموين أسيوط" يصادر 22000 علبه سجائر مختلفة قبل بيعها في السوق السوداء
الجريدة الورقية