"تموين أسيوط" يصادر 22 ألف علبه سجائر مختلفة قبل بيعها في السوق السوداء

في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار السجائر بمختلف انواعها من قبل تجار السوق السوداء وبعض تجار الجمله وذلك على حساب المواطن الفقير

وبناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخازن وكذلك تشديد الرقابة علي مبيعات السجائر

تم القيام بحمله برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط والساده ماموري الضبط القضائي بادارة تموين القوصية

تم ضبط احد السيارات الربع نقل محمله بعدد 44 كرتونه سجائر باجمالي عدد 22000 علبه سجائر مختلفة الأنواع قام احد الأشخاص بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها علي حساب المواطنين وتحقيق ارباح خاصه

وقد تم مصادرة الكميات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه وتم العرض علي النيابة العامة وشارك في الحمله سامح عبدالعال وممدوح يوسف

"تموين أسيوط" يصادر 22000 علبه سجائر مختلفة قبل بيعها في السوق السوداء

"تموين أسيوط" يصادر 22000 علبه سجائر مختلفة قبل بيعها في السوق السوداء