إفتتاح مرحلة البراعم في لعبتي المصارعة والملاكمة بالمنيا

انطلقت اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر بمحافظة المنيا ، المرحلة الأولى من تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي ( مرحلة البراعم ) ، فى لعبتي المصارعة والملاكمة ، للموسم الرياضى 2023/2024 بنادى المنيا الرياضي، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للاداء الرياضي بقيادة الدكتور محمد الكردي، الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بقيادة الدكتور محمد حمدى.

جاء ذلك بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة للرياضة، الدكتور ضياء عيسى مدير إدارة الرياضة ، دكتور حماده اسماعيل مدير إدارة الأداء الرياضى ، دكتور مؤمن مهدى مدير المشروع، والدكتور مصطفى مجاهد والكابتن هيثم حمدى إداريو المشروع ، عماد عبدالحليم نائب مدير المركز الإعلامى بالمديرية .

وكانت الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية ، قد شكلت لجنة متخصصة لإنتقاء اللاعبين المميزين ، من خلال اختبارات تم إجراؤها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضى ، حيث تقدم لها اكثر من ٣٥٠ لاعبا في الملاكمة والمصارعة ، والتى أسفرت عن انتقاء عدد ٢٥ لاعبا في المصارعة ، يتم تدريبهم من خلال كابتن رسمي حلمى ، يساعده الدكتور طارق عبد الحليم ، والإشراف الإدارى للدكتور مصطفى مجاهد ، وعدد ٢٤ لاعبا فى الملاكمة يتولى تدريبهم الدكتور عبد الحميد محمد ، والمدرب المساعد كابتن احمد حسن ، والإشراف الإدارى للكابتن هيثم حمدى.

وأكد مندى عكاشة، أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب، لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية ، وحصد الميداليات الأوليمبية ، وهذا واضحا فى الإهتمام بالنشء والشباب ، وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الانشطة للجميع ، وتأهيل اللاعبين للمشاركة فى البطولات الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية.

ذكر عكاشة، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ، هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة ، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسية ، وهي مرحلة الناشئين ومدتها عامان تدريبيان ، ويليها مرحلة الواعدين ، ومدتها عامان تدريبيان ، ثم مرحلة أبطال الواعدين ، ومدتها عامان تدريبيان ، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي ، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب ، كذلك وضح ان إستراتيجية المشروع ، ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا ، في مختلف الألعاب واعدادهم ، ليصبحوا ابطالا عالميين قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية .

وأشاد الكابتن احمد مصطفى ، والدكتور محمد حمدى بالدور الكبير لوزارة الشباب والرياضة ، في الإستثمار فى الشباب ، الذى يعد الاستثمار الأمثل بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته ، بإستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة ، وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين ، من أبناء المحافظة ، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية ، لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليًا، ذكر الدكتور مؤمن عبدالله مدير المشروع ، أن التدريبات سوف تقام بنادى المنيا الرياضى ، بواقع أربعة أيام أسبوعيا ، وذلك بتوجيهات من وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضى محافظ وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ومتابعة احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة.