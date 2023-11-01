تكليف الدكتور صباح أبو الفتوح للقيام بمهام عميد كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ

أكدت الدكتور صباح أبو الفتوح عميد كلية التمريض جامعة كفرالشيخ ، أن التعليـم يعد أهم أساس نهضة الأمم وتقدمها ، وأن العالم يعيش طفرة تكنولوجيـة وعلمية وثقافية كبيرة، مشيرة إلى أهمية دور كلية التمريض الذي يساهم بشكل فعال في مواكبــة التطـورات السريعة في مختلف المجالات النوعية.

وأوضحت بأن كلية التمريض جامعة كفرالشيخ تؤدي أدوار متعددة ومهام متنوعة للمساهمة في تطوير المجتمــع المحلي وتحقيـــق أهدافـــه التنموية .

كما أكدت الدكتور أبو الفتوح سعــى إدارة الكليــة وبالتعاون مع الزملاء إلى تحقيــق الجـــودة والعمل علي إكســاب الطلاب المهــارات الفنيــة والإبــداعية فــي مختلف التخصصات و على أعلى مستوىات الكفــــاءة العلمــيــة والمعــــارف المستحدثة .

ووعدت عميد كلية التمريض بالتــطويـــر والتحديث المستمر للبرامــج والخــطط الدراسيـــــــة فـــي مختلــف التخــصصات النـــوعية علــــى مستـــــوى مرحلتـــــي البكالوريـــــوس والدراسات العليا لإعداد خريج يواكب متطلبات ســوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، فضلا عن تقديــــم الخدمــــات البحثيـــة والتدريبيـــــة والاستشاريـــــة المتخصصــة لمؤسســـــــات المجتمع المختلفة للمساهمة في تنمية المجتمع ، وتحقيق دور الكلية في المشاركة المجتمعية .

ووجهت “ أبو الفتوح” الشكر والتقدير إلى الدكتور مها أبو جازية عميد الكلية السابق على ما قدمته للكلية أثناء تولي العمادة، مؤكدة أن الجامعة تعمل دائمًا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي الكلية رسالتها على أكمل وجه، داخل المحافظة والمجتمع المحيط بها.

وأصدر رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، قراراً بتكليف الدكتور صباح أبو الفتوح ، بالقيام بمهام وأعباء عميد كلية التتمريض بجامعة كفرالشيخ.

يذكر أن الدكتور صباح أبو الفتوح، تشغل منصب وكيل كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، ومن القيادات الأكاديمية والإدارية المتميزة.