ثقافة المنيا تنظم ندوة حول "المواطنة والعمل التطوعي"

شهدت مدرسة طهنا الجبل الإعدادية التابعة لمركز ومدينة المنيا، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع محافظة المنيا، بدأت الفعاليات مع ندوة بعنوان "المواطنة وتعزيز العمل التطوعي" بحضور كل من هبة طه، مدير المدرسة، أحمد جمال الدين، وهشام عبدالرحيم، ناقشوا خلالها عدة مفاهيم منها، المواطنة، قبول الآخر، والتطوع، موضحين أنواعه والهدف منه، وآثاره الإيجابية على الأسرة والمجتمع، وأخيرًا طرق تنمية مهارات المتطوع.

تلى ذلك ورشة فنية لتصميم لوحات تعبر عن المواطنة وحب الوطن، تدريب الفنانتين شيماء علي، وإيمان ستيت، وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، قدّم المخرج محمد حسن عرض مسرح عرائس، بعنوان "دق دق الغلباوي" أداء محمد سمير، وليلى قطب، وتؤكد فكرته على ضرورة تواصل الآباء مع الأبناء، تقبل الآخر، وحب الوطن.

جدير بالذكر أن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، يقام بالتعاون مع الإدارة التعليمية، ووحدة تكافؤ الفرص والأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وتتجدد فعالياته أسبوعيًا بقرية من قرى محافظة المنيا.