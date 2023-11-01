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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: "العدوان الإسرائيلي على غزة الأكثر دموية في التاريخ"

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

نشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: العدوان الإسرائيلي على غزة الأكثر دموية في التاريخ".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الإبادة الجماعية تستوجب فتح تحقيقات عاجلة أمام محكمة العدل الدولية.

 جثث الشهداء تحت الأنقاض والصحة العالمية تستغيث. 

د. وجدي زين الدين يكتب: "أمة عربية نائمة ومجتمع دولي متآمر"  

إسرائيل تواصل مجازر الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

الجريدة الورقية