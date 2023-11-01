اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: "العدوان الإسرائيلي على غزة الأكثر دموية في التاريخ"

نشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: العدوان الإسرائيلي على غزة الأكثر دموية في التاريخ".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الإبادة الجماعية تستوجب فتح تحقيقات عاجلة أمام محكمة العدل الدولية.

جثث الشهداء تحت الأنقاض والصحة العالمية تستغيث.

د. وجدي زين الدين يكتب: "أمة عربية نائمة ومجتمع دولي متآمر"

إسرائيل تواصل مجازر الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.