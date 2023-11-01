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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث

محمد صلاح
محمد صلاح

 كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بورنموث، فى المواجهة القوية التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

 

 وتقام مباراة ليفربول ونظيره بورنموث، فى تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية.

 

 تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث:

 

 تشكيل ليفربول أمام بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية:

 حراسة المرمى: كيليهير.

 خط الدفاع: جو جوميز، كونساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

 خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، كورتس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

 خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول الرسمي

 وحجز ليفربول بطاقة التأهل لدور الـ 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على فريق ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يستضيف ملعب "فيتاليتي" مباراة الفريقين في إطار دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

 

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