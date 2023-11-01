علي معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالسوبر الأفريقي

أهدر فريق الأهلي فرصة التقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 عن طريق اللاعب علي معلول بعدما أضاع ركلة جزاء للمارد الأحمر وتصدي لها حارس مرمى صن داونز.

حيث احتسب الحكم عيسى سي في الدقيقة السابعة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنادي الأهلي لصالح اللاعب بيرسي تاو بعد تدخل عنيف مع اللاعب.

وكان بيرسي تاو قد هدد مرمى صن داونز في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من حسين الشحات تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وبدأ الأهلي بتشكيل لمواجهة صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

الهجومي: بيرسي تاو - حسين الشحات - كهربا.

دكة بدلاء النادي الأهلي لمباراة صن داونز:

مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - أنتوني موديست - محمد هاني - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد - محمد أفشة - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا.

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي في الدوري الأفريقي:

في حراسة المرمى: ويليامس.

في خط الدفاع: مفالا – كويتزي – وبوتويل – وموداو.

في خط الوسط: ميكانا – موديبا – وأليندا.

في خط الهجوم: زواني – سيرينو – ماسيكو.

يتواجد على مقاعد بدلاء صن داونز أمام الأهلي كل من أونيانجو ودي ريك وليبوسا وأونيانجو ونكو وزونجو وماشيجو ومينديتا وماخوليس ومابينا ومايما ومابوي.