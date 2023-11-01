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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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هل تتأثر الشركات الداعمة لـ إسرائيل بمقاطعة المنتجات؟.. فيديو

د. أحمد غنيم، أستاذ
د. أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد

كشف الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تفاصيل المقاطعة للمنتجات والشركات الداعمة للكيان المحتل بسبب استمرار القصف على قطاع غزة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نوعين للشركات الداعمة للكيان المحتل، الأولى التي تتضامن مع إسرائيل والثانية التي ترسل أرباحها مباشرة لإسرائيل، لافتا إلى أن مقاطعة المنتجات لن تؤثر على ربحية الشركات المقاطَعة على المدى القصير.  

 

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وأشار إلى أن أرقام خسائر الشركات الداعمة لإسرائيل ليست حقيقية، منوها أنه حال طول أمد المقاطعة ستقوم الشركة بدراسة سحب منتجاتها من السوق المسبب لها خسائر.

ولفت إلى أنه لا تأثير قوي على العاملين بالشركات التي قاطعتها المواطنين بشكل كبير، لأن تلك الشركان لا تستطيع تسريح العاملين لديها، لكن التأثير فقط سيكون على سلاسل الإمداد.

وأضاف أن مقاطعة المنتجات لن يؤثر سلبًا أو إيجابًا على تلك الشركات، فلا خسائر مادية على الأمد القصير، ولن تتوقف الشركات عن دعمها للكيان الإسرائيلي، منوها أن المقاطعة هو رأي شعبي وضغط إيجابي سياسي تعبيري نحو القضية الفلسطينية.

 

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