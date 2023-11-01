علم فلسطين يزين أنشطة الأطفال

مازالت تواصل قصور الثقافة أنشطتها المكثفة التى تشهد إقبالًا كبيرًا، حيث قدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية للرواد من ذوى القدرات الخاصة، ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

وفى السياق أقام الفنان إبراهيم حسين ورشة فنية تضامنا مع فلسطين، تضمنت تصميم لوحات تعبر عن القضية الفلسطينية بالألوان والخامات المختلفة، تلاها ورشة تصميم علم دولة فلسطين بالفوم جليتر والكانسون الملون، للفنانة ميادة شيريت، بينما قامت الفنانة سوسن سيد بتدريب الأطفال على كيفية عمل مشغولات فنية خلال ورشة تعليم أساسيات التطريز.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل، قدّم الفنان خالد نصر عدة تدريبات للأطفال خلال ورشة الفنون الشعبية، كما تجدد اللقاء مع ورشتى تعليم الموسيقى والغناء للفنان نصر الدين أحمد، وتعليم لغة الإشارة للفنان إبراهيم حسين.