عبدالسند يمامة: العدوان الإسرائيلى على غزة الأكثر دموية فى التاريخ

الإبادة الجماعية تستوجب فتح تحقيقات عاجلة أمام محكمة العدل الدولية

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن العدوان الإسرائيلى على غزة يعد الأكثر دموية على مر التاريخ، حيث يواجه شعب أعزل إبادة جماعية بقنابل فسفورية محرمة دوليًا فى غياب الضمير الدولى والعالمى.

وقال رئيس الوفد، إن الحرب اللاآدمية ارتكب خلالها المحتل الصهيونى على مدار 24 يومًا كاملة منذ انطلاقها فى السابع مع أكتوبر الماضى، جرائم حرب مكتملة تستوجب فتح تحقيقات عاجلة أمام محكمة العدل الدولية لإنقاذ الشعب الفلسطينى الذى فقد أجيالاً كاملة وضحى بآلاف الشهداء على مر تاريخ الصراع الذى امتد على مدار 76 عامًا أحرقت الأخضر واليابس وحرمت الشعب من الحياة.

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة على أن حزب الوفد من أكبر المناصرين والداعمين للشعب الفلسطينى فى قضيته العادلة وحقه المشروع فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب رئيس حزب الوفد المجتمع الدولى بضرورة التحرك العاجل للوقف الفورى لإطلاق النار فى الأراضى المحتلة وزيادة المساعدات والأدوية لأهالى غزة، وبدء الحوار الفلسطينى الإسرائيلى تحت مظلة دولية لتنفيذ حل الدولتين بصورة عادلة تعيد للمنطقة استقرارها وتحمى العالم من موجة عنف لا يعلم مداها إلا الله.