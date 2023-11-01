وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية للصحة في مصر

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المستشفيات الجامعية تُعد ركيزة أساسية للصحة في مصر؛ لتحقيق الممارسة الطبية الآمنة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة غادة إسماعيل، مدير مركز الإقليم الشمالي للشبكة الأفريقية، في المؤتمر الدولي الأول لمركز شبكة مكافحة العدوى لإقليم شمال أفريقيا، تحت شعار "أفريقيا تتحد ضد العدوى، وتتبادل المعرفة، وتنقذ الأرواح" بأحد فنادق القاهرة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تُسخر جميع ما تملكه من أدوات في التعليم الطبي بجامعاتها الحكومية، والأهلية، والخاصة، أو ما تُقدمه من تدريب وخدمات صحية في المستشفيات الجامعية.



وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالصحة، وبخاصة مجال الوقاية والحد من انتشار الأمراض، واحتواء الأوبئة، في إطار الدور العلمى لمصر بقارة أفريقيا، وإيمانها بأهمية مساندة الأشقاء فى كل أنحاء القارة السمراء.

وأضاف وزير التعليم العالي أن مصر تُعتبر من أولى الدول على مستوى المنطقة التى أطلقت الدليل القومى لمكافحة العدوى، وأنشأت منظومة إلكترونية ترصد عدوى المنشآت الصحية المكتسبة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى استمرار المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال اللجنة العليا لمكافحة العدوى فى المشاركة بجميع أنشطة مراكز التحكم في الأمراض الأفريقية، موضحًا أنه استكمالًا لدور الوزارة والمستشفيات الجامعية، تم إنشاء أول معمل مرجعى معتمد ومقدم لخدمة اختبار الكفاءة فى أفريقيا والشرق الأوسط، بما يضمن دقة وتميز الخدمات المعملية فى المستشفيات الجامعية.

دور التعليم العالي في تطوير الخدمات الصحية:

وأكد وزير التعليم العالي الدور الريادي للوزارة فى تطوير الخدمات الصحية بمصر والمنطقة، بالتعاون مع جميع قطاعات الصحة فى مصر، وقطاع الحرب الكيماوية، لتضع الوزارة جميع إمكانياتها وطاقاتها في خدمة المنظومة الصحية المصرية.

ونوه وزير التعليم العالي بأن الوزارة تمتد بدعمها لجميع بلدان أفريقيا، من خلال افتتاح مقر بالتعاون مع الشبكة الأفريقية لمكافحة العدوى؛ لتقديم كل ما يلزم من دعم لبلدان قطاع شمال أفريقيا، والتعاون مع المراكز المسؤولة عن القطاعات الستة الأخرى، وفق تقسيم الاتحاد الأفريقي، من خلال إقامة ورش العمل، والتعليم الطبى المستمر؛ لدعم إنشاء وتفعيل برامج مكافحة العدوى بجميع بلدان أفريقيا؛ لتعمل كحائط صد للحد من انتشار الوبائيات، واكتشاف الجراثيم المستجدة، وبخاصة متعددة المقاومة للمضادات الحيوية، داعمة بذلك نهج الصحة الواحدة.

وعبر وزير التعليم العالي عن خالص أمنياته بالسلامة والصحة لجميع بلدان أفريقيا، مع تقديم كامل الدعم لها، والعمل على تمهيد كل الطرق لزيادة التعاون والتكامل، موجهًا شكره لأعضاء اللجنة العليا لمكافحة العدوى، وجميع القائمين على المنظومة.



